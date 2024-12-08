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СКА обыграл «Барыс» со счетом 1:0

В рамках чемпионата КХЛ на арене в Петербурге состоялся захватывающий матч между местным СКА и казахстанским «Барысом» из Астаны.

СКА обыграл «Барыс» со счетом 1:0
Фото: СКА

В напряжённой игре, которая завершилась с минимальным счётом 1:0, победу одержал российский клуб благодаря точному броску Арсения Грицюка. Единственная шайба, заброшенная Грицюком, стала решающей в этом поединке, обеспечив СКА три очка в турнирной таблице. Эта победа позволила петербургской команде набрать 44 очка и укрепить свои позиции на пятом месте Западной конференции.

В свою очередь, «Барыс» остался с 21 очком и находится на 11-й строчке Восточной конференции.

 

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