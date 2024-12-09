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Петербуржцы могут заработать на сдаче квартир в Новый год до 100 тысяч рублей

С приближением новогодних праздников в Петербурге наблюдается традиционный наплыв туристов, которые ищут жильё на время отпуска. В условиях высокой востребованности аренды квартир горожане получают уникальную возможность подзаработать, сдавая свои жилые помещения. По сути, такая схема уже давно применяется на российских курортах в летний сезон, но теперь она становится популярной и в зимний период.

Петербуржцы могут заработать на сдаче квартир в Новый год до 100 тысяч рублей
Фото: Baltphoto

Спрос на жильё в Петербурге в новогодние праздники всегда высок, и многие местные жители решают воспользоваться этим моментом. Горожане часто сдают свои квартиры на время праздников, переезжая на дачу или уезжая за город, чтобы избежать суеты и насладиться тишиной. Стоимость аренды жилья на эти дни варьируется, но по данным онлайн-сервисов, средняя цена за сутки аренды квартиры в Петербурге на Новый год составляет около 5,5 тыс. рублей.

Если сдавать квартиру с 25 декабря по 7 января, когда туристический поток достигает максимума, владельцы жилья могут заработать около 77 тыс. рублей. Эти цифры могут значительно увеличиваться в зависимости от местоположения и состояния квартиры. В центре города стоимость аренды может быть значительно выше — от 5 до 10-15 тыс. рублей в сутки. Таким образом, за две недели новогоднего сезона арендодатели могут заработать как месячную зарплату, так и больше, что делает аренду квартир на Новый год весьма выгодным бизнесом для местных жителей.

Заработать можно и на сдаче загородного жилья. За аренду домов в предновогодний период суммы могут быть значительно выше. Так, минимальная стоимость аренды загородных домов стартует от 20 тыс. рублей за сутки, а более роскошные варианты могут достигать и 200 тыс. рублей за ночь. Чем ближе к Новому году, тем выше цены, и тем меньше остаётся свободных предложений.

Не стоит забывать и о том, что с апреля 2024 года в Петербурге введён курортный сбор. Путешественники, остановившиеся в гостиницах, хостелах или отелях, будут обязаны платить по 100 рублей за каждый день проживания. С 2025 года сбор заменят на туристический налог, который будут платить организации и предприниматели, предоставляющие туристам услуги размещения. Вначале ставка налога составит 1%, но к 2027 году планируется её увеличение до 3%, хотя в межсезонье налоговые отчисления будут снижены.

 

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