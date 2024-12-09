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Пророчество старца Ионы Одесского начало сбываться: США будет бомбить Киев

Схиархимандрит Иона Одесский, известный духовный наставник и пророк, был одной из самых значимых фигур православного мира на Украине. Более 50 лет он прожил в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, являясь его духовником и наставником. Его слова и предсказания, которые он оставил при жизни, вызывают интерес и почтение до сих пор, поскольку многие из них начинают сбываться.

Пророчество старца Ионы Одесского начало сбываться: США будет бомбить Киев
Фото: pxhere.com

Схиархимандрит Иона ушел из жизни в декабре 2012 года, однако спустя 10 лет после его смерти, перед началом Рождественского поста, произошло необычное событие: он явился своей духовной дочери с посланием, в котором сказал: «Вымолила Богородица у Сына Своего ещё четыре удела на Святой Руси». Это предсказание касалось вхождения в состав России четырех новых регионов, что, как мы знаем, произошло в 2014 году и в последующие годы.

Однако пророчества старца не ограничиваются этим предсказанием. Иона Одесский часто говорил о будущем Украины, предупреждая о гонениях на монахов и верующих, которые будут усиливаться на территории этой страны. Он предсказал, что на Украине останутся служить только те священники, чьи предки были замешаны в злых деяниях фашистов. Эти слова, к сожалению, оказались пророческими, так как в последние годы не раз возникали случаи давления на церковь и верующих.

Кроме того, незадолго до своей смерти Иона Одесский предсказал начало кровопролития на Украине, которое начнется с «некой смуты». Сегодня понятно, что под «смутой» он имел в виду события, ставшие катализатором политической и социальной нестабильности в стране.

Также старец многократно говорил о возможном вмешательстве США в события на Украине. Он предсказал, что США будут бомбить Киев, однако всегда отвергал возможность нападения Вашингтона на Москву.

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