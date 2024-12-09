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Ограничения движения на ЗСД в Петербурге введут с 9 по 16 декабря

С 9 по 16 декабря на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге будет введено несколько ограничений для транспорта в связи с проведением работ по строительству Витебской развязки. Об этом сообщили в пресс-службе автодороги. В ходе строительных работ планируется монтаж автоматизированной системы управления и технических средств, регулирующих движение.

Ограничения движения на ЗСД в Петербурге введут с 9 по 16 декабря
Фото: Baltphoto

Так, с 23:00 9 декабря до 06:00 10 декабря будут закрыты две крайние правые полосы в южном направлении в районе развязки с улицей Благодатной. С 23:00 11 декабря до 06:00 12 декабря, а также с 23:00 13 декабря до 06:00 14 декабря движение будет ограничено на участке от развязки с набережной реки Екатерингофки до развязки с улицей Благодатной, и будет закрыт основной ход в южном направлении.

Кроме того, 14 декабря с 06:00 до 18:00 ограничат движение по крайней правой и крайней левой полосам на основном ходу в южном направлении в районе улицы Маршала Говорова. Также в ночные часы с 23:00 12 декабря до 06:00 13 декабря и с 23:00 14 декабря до 06:00 15 декабря будет затруднено движение по двум правым полосам в северном направлении в районе развязки с улицей Благодатной.

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