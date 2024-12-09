Жители Приморского района удивлены утренней засолке улиц

В Петербурге начали массово посыпать тротуары солью. На улицах, особенно в Приморском районе, горожане заметили обилие соли на тротуарах, что вызвало оживленные обсуждения в соцсетях.

Утром 9 декабря несколько местных пабликов и Telegram-каналов опубликовали фотографии, на которых пешеходные дорожки полностью покрыты белым слоем, напоминающим снег.

Петербуржцы отметили, что такие «соляные дорожки» появились после обильной обработки тротуаров коммунальными службами. В 2024 году городские власти закупили 150 тыс. тонн соли для борьбы с гололедом, что в 1,5 раза превышает прошлогодние объемы.

Судя по комментариям, значительная часть этих запасов уже могла быть использована в Приморском районе, сообщают «Аргументы недели Петербург».

Некоторые жители отреагировали на ситуацию с юмором. Один из пользователей Telegram-канала «Коменда» пошутил: