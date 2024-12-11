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В Петербурге суд изменил договор аренды Конюшенного ведомства

Фото: Baltphoto

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 декабря 2024 года частично удовлетворил иск ООО «Бахчасарай» (ныне ООО «Ведомство»), арендующего здание Конюшенного ведомства. Компания, принадлежащая Рамизу Агарунову, обратилась в суд с просьбой продлить договор аренды объекта.

Как следует из решения суда, иск был удовлетворен в части, касающейся продления сроков проектирования реконструкции здания.

По данным близких к процессу источников издания abn.agency, ООО «Бахчасарай» добивалось изменения условий договора аренды в связи с существенными изменениями обстоятельств. Компания утверждала, что судебные тяжбы, длившиеся с 2022 по 2023 год за право аренды Конюшенного ведомства, не позволили ей приступить к необходимым работам.

В рамках процесса вступить в дело пытался Виктор Желтов, представитель рода Строгановых, заявивший, что ранее был незаконно отстранен от участия в торгах по аренде здания. Желтов выразил заинтересованность в данном разбирательстве, однако суд отказал ему, указав, что предметом процесса не является оценка законности проведения торгов в 2022 году.

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