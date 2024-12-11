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Время волшебства: как украшали Петербург последние пять лет

В преддверии Нового года Петербург превращается в настоящую сказку, но в последние годы кажется, что город украшают в разное время. Gazeta.SPb решила выяснить, есть ли разница в периодах украшения Петербурга к празднику, начиная с 2019 года, доковидного года.

Время волшебства: как украшали Петербург последние пять лет
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

2019 год: ноябрь

Согласно информации на сайте администрации Петербурга, ночью 11 ноября на набережной Крюкова канала и площади Искусств были впервые включили гирлянды. Тогда в Петербурге началось централизованное оформление города к новогодним праздникам.

Основные улицы, площади, набережные и переправы украсили в соответствии с праздничным планом. Кроме того, было выполнено поручение губернатора Александра Беглова о включении новогодних украшений в оформление отдалённых районов и жилых массивов.

Например, в том же году в Южно-Приморском парке установили две новые декоративные композиции «Ротонда» для жителей Красносельского и Кировского районов. Впервые в программу оформления включили Гражданский проспект, проспекты Мориса Тореза и Приморский, а также набережную Чёрной речки.

Время волшебства: как украшали Петербург последние пять лет
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

2020 год

В 2021 году с 10 ноября Петербург начали украшать к Новому году. Об этом сообщил директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Главным символом праздника стала живая рождественская ель. Ее смонтировали и украсили на Дворцовой площади к 20 декабря. Монтаж украшений начался в середине ноября, а жители и гости Петербурга смогли увидеть результаты работы с наступлением календарной зимы.

Время волшебства: как украшали Петербург последние пять лет
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

2021 год

По данным администрации Петербурга программа централизованного оформления города к Новому 2022 году и Рождеству Христову включала около 190 адресов во всех районах города.

Планировалось установить композицию с главной живой ёлкой на Дворцовой площади высотой 25 метров и 67 искусственными ёлками: одну высотой 25 метров, 13 ёлок по 20 метров, 47 ёлок по 14 метров, две ёлки по 8 метров, две ёлки по 6 метров и две ёлки по 4 метра.

Город украсили более чем 3800 элементами праздничного декора. Работы по установке оборудования на городских территориях начались 10 ноября, а завершились поэтапно к 1, 10 и 20 декабря.

Время волшебства: как украшали Петербург последние пять лет
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

2022 год

Традиционно новогодние украшения начали устанавливать ещё в ноябре. Однако ёлка на Дворцовой площади появилась только в период с 5 по 8 декабря, после чего начался процесс её украшения.

Дерево планировали декорировать привычными светодиодными гирляндами и различными игрушками. На верхушку ёлки поместили звезду с металлическим каркасом.

2023 год

И снова в соответствии с традицией, новогоднее оформление начали устанавливать ещё в ноябре.

Месяцем позже, 25 декабря 2023 года, представители администрации Петербурга сообщили, что город полностью украшен к Новому году. Сотрудники компании «Ленсвет» завершили размещение гирлянд и праздничных инсталляций на улицах, площадях, набережных, в парках и скверах.

Время волшебства: как украшали Петербург последние пять лет
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

2024 год

В этом году в Смольном сообщили, город будет полностью украшен к Новому году 20 декабря. В этот день зажгутся огни на главной ёлке на Дворцовой площади.

Подготовка к празднику идёт полным ходом, и власти обещают сохранить многие полюбившиеся горожанам и туристам локации.

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