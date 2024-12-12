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Ленинградские манулы вдвое прибавили в весе к зиме

Ленинградские манулы закончили накапливать жир перед зимой, увеличив свой вес вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального зоопарка.

Ленинградские манулы вдвое прибавили в весе к зиме
Фото: скриншот из видео Ленинградского зоопарка

 

Как рассказали в пресс-службе, девочка-манул Свэн весит 7 килограммов, Намика — 6,5 килограммов, а Шу — 6,4 килограммов. Манулы выглядят больше, чем есть на самом деле, из-за очень густого и длинного меха. Их мех невероятно плотный: на каждом квадратном сантиметре кожи растёт около 9000 волосков.

«Намика зажировалась раньше всех. Уже около трёх недель она оставляет часть кормов. Свэн и Шу только недавно перестали съедать полные порции», — написано в сообщении.

Весной манулы вернутся к своему обычному весу в 4,5 килограмма.

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