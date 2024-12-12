«Ингосстрах» поделился исследованием про отношение россиян к образовательным курсам

Исследование, проведенное компанией «Ингосстрах» совместно с аналитическим центром НАФИ, дало возможность понять, как россияне относятся к обучению в течение своей карьеры и какие тренды наблюдаются в этой области.

По результатам опроса большинство респондентов (79%) считают, что для обретения новой профессии не обязательно получать второе высшее образование. Курсов переквалификации для этого будет достаточно. Тем не менее 14% опрошенных придерживаются мнения, что получение новой специальности требует полноценного обучения.

77% респондентов уверены, что дополнительное образование приносит пользу и может положительно сказаться на карьерном продвижении. Но не все так однозначно. 14% опрошенных считают, что образовательные курсы не приносят пользы, а 5% видят в них лишь отвлекающий фактор.

Интересно, что 85% работающих россиян высказали желание пройти дополнительное обучение, если бы оно было предложено и организовано их работодателем.

«Значительно чаще других об этом говорят жители Северо-Западного федерального округа», — отмечает Виктория Таланова, начальник управления «Корпоративный университет» компании «Ингосстрах».

Тем не менее 9% респондентов не заинтересованы в прохождении курсов от работодателя. Чаще всего это те, кто уже достиг определенных высот в своей карьере и считает, что их текущая квалификация и опыт вполне достаточны для выполнения рабочих задач. Также выяснилось, что 71% опрошенных хотели бы переобучиться и продолжить карьеру в другой сфере. Обдумывают такой вариант 48% респондентов.

В первой четверке желаемых новых сфер деятельности: IT (8%), финансовая сфера (5%), государственное управление (5%), а также сельское, лесное, рыбное хозяйство (5%). В качестве причин желаемого перехода респонденты называли высокий уровень заработной платы (52%), то, что другая сфера приносит больше пользы обществу (34%) или является более престижной (24%).