  • 18+

  • Сегодня

    12.12.24, Чт

    Погода

    -6°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.27 €108.56 ¥13.85

Трехметровый герб СССР вновь украшает фасад «Дома текстилей» на Московском проспекте

В Петербурге трехметровый герб СССР вернули на фасад «Дома текстилей» на Московском проспекте.

Трехметровый герб СССР вновь украшает фасад «Дома текстилей» на Московском проспекте
Фото: пресс-служба КГИОП

Оригинальный герб был в аварийном состоянии, поэтому реставраторы сняли с него копию из фибробетона и мраморной крошки с металлическим каркасом.

Здание на Московском проспекте построено в стиле сталинского неоклассицизма в 1938-1950-х годах. Его реставрация продолжается с 2022 года и включает в себя работы по восстановлению балконов, шаров, обелисков и отделке фасадов.

Московский проспект — одна из главных магистралей города, протянувшаяся от площади Восстания до Московских ворот. Он представляет собой сложную историю развития города и отражает разные эпохи его существования. Архитектура Московского проспекта разнообразна. Здесь можно встретить примеры классицизма, модерна, сталинского ампира и более современной архитектуры.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинами

Киноляпы в советских фильмах: что не так с любимыми картинамиКультура
Внимательные зрители давно заметили, что в некоторых картинах советского кинематографа происходят нелепые и порой нелогичные моменты, которые, несмотря на их очевидность, ушли незамеченными при съемках. Видеоблогерша Оля Лёля рассказала Gazeta.SPb забавные и странные киноляпы, которые можно встретить в культовых советских фильмах. Давайте вспомним несколько таких ярких примеров. «Иван Васильевич меняет...
Подробнее

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилить

Искусственная или живая ёлка: как выбрать, где купить или спилитьДостопримечательности
В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: какую ёлку выбрать — искусственную или живую? Gazeta.SPb собрала подборку адресов лесничеств, где можно самостоятельно выбрать символ Нового года. Для тех, кто предпочитает купить готовую новогоднюю красавицу, подготовлена подборка ёлочных базаров. Если среди читателей есть поклонники искусственной ёлки, то для них даны рекомендации...
Подробнее