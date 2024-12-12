Трехметровый герб СССР вновь украшает фасад «Дома текстилей» на Московском проспекте

В Петербурге трехметровый герб СССР вернули на фасад «Дома текстилей» на Московском проспекте.

Оригинальный герб был в аварийном состоянии, поэтому реставраторы сняли с него копию из фибробетона и мраморной крошки с металлическим каркасом.

Здание на Московском проспекте построено в стиле сталинского неоклассицизма в 1938-1950-х годах. Его реставрация продолжается с 2022 года и включает в себя работы по восстановлению балконов, шаров, обелисков и отделке фасадов.

Московский проспект — одна из главных магистралей города, протянувшаяся от площади Восстания до Московских ворот. Он представляет собой сложную историю развития города и отражает разные эпохи его существования. Архитектура Московского проспекта разнообразна. Здесь можно встретить примеры классицизма, модерна, сталинского ампира и более современной архитектуры.