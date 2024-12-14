Сборная России победила в турнире Зх3 в Петербурге

Сборная «Россия 25» заняла первое метро на турнире по хоккею 3×3 в рамках Кубка Первого канала.

Спортивное состязание прошло в Петербурге. На льду за первенство поборолись российская и белорусская команды. Обыграть соперников сборная России смогла с преимуществом в две шайбы. Итоговый счет составил 4:2.

В числе хоккеистов, которые смогли прорвать оборону соперников и забить шайбы, оказались Данил Аймурзин, Кирилл Танков, Иван Демидов и Максим Джиошвили. У белорусской сборной дубль оформил Валентин Демченко.

Спортивное мероприятие завершится в Северной столице в воскресенье, 15 декабря. В 2023 году сборная «Россия 25» также заняла лидерскую позицию.