  • 18+

  • Сегодня

    14.12.24, Сб

    Погода

    -4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.43 €109.01 ¥14.01

Сборная России победила в турнире Зх3 в Петербурге

Сборная «Россия 25» заняла первое метро на турнире по хоккею 3×3 в рамках Кубка Первого канала.

Сборная России победила в турнире Зх3 в Петербурге
Фото: Вaltphoto

Спортивное состязание прошло в Петербурге. На льду за первенство поборолись российская и белорусская команды. Обыграть соперников сборная России смогла с преимуществом в две шайбы. Итоговый счет составил 4:2.

В числе хоккеистов, которые смогли прорвать оборону соперников и забить шайбы, оказались Данил Аймурзин, Кирилл Танков, Иван Демидов и Максим Джиошвили. У белорусской сборной дубль оформил Валентин Демченко.

Спортивное мероприятие завершится в Северной столице в воскресенье, 15 декабря. В 2023 году сборная «Россия 25» также заняла лидерскую позицию.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнее

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнееНовости
На Санкт-Петербургском Лифтовом Заводе под конец года подвели итоги своей работы и ситуации в отрасли в целом. Локализация производства лифтовых деталей — тренд последнего времени — серьезно продвинулась. Еще один острый вопрос в отрасли — кадры. Поэтому часть социальных проектов компании — это обучение и повышение квалификации специалистов. Руководством принято...
Подробнее

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностью

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностьюНовости
В рамках IX биеннале «Архитектура Петербурга», проходившей с 27 ноября по 1 декабря в Российском этнографическом музее, генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников заявил о важности ответственности заказчиков и проектировщиков для обеспечения качественных монтажных работ. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются монтажные организации, на примере замены лифтового оборудования в...
Подробнее