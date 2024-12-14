Перекресток Бухарестской и Белы Куна оказался затоплен из-за аварии с трубой

В Петербурге на перекрестке Бухарестской улицы и улицы Белы Куна произошла коммунальная авария.

Утром в Купчино сотни машин проехались по асфальту, залитому водой из-за прорванной трубы на указанном участке дороги. Авария произошла с трубой, поставляющей холодную воду. Автомобилисты были вынуждены потолкаться в месте разлива воды.

Как стало известно 78.ru, вытекание затронуло участок около дома № 74/3 на улице Белы Куна. На месте утром в субботу работала аварийная бригада «Водоканала». Ведомство отметило, что специалисты выявили технологическое нарушение на магистрали диаметром 300 мм.

Сейчас последствия аварии устранены. Разлитую воду отвели в систему водоотведения.