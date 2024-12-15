Археологи откопали возможную гробницу святого Николая Чудотворца в Турции

Специалисты проводили раскопки и обнаружили предполагаемое место захоронения святого Николая Чудотворца.

Находку удалось обнаружить в районе церкви Святого Николая в турецком городе Демре. Остатки захоронения специалисты обнаружили в руинах древней базилики. Гробница была затоплена.

По словам доцента Университета Мустафы Кемаля Эбры Фатмы Финдик, в настоящий момент археологи заняты расшифровкой надписи, венчающую гробницу. Если это удастся сделать, то специалисты смогут установить дату захоронения. Об этом сообщило издание Peterburg2.

До сих пор ученые сходились во мнении, что гробница святого Николая Чудотворца находилась в итальянском городе Бари. Святой при жизни занимал должность епископа Мира Ликийских в IV веке.