Рябыкин: на Кубке Первого канала зрителей больше, чем на всем этапе Евротура

Экс-тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин выразил свое мнение относительно Кубка Первого канала и его места в масштабах интереса болельщиков.

По словам эксперта, многие специалисты футбольного мнения скептично относятся к Кубку Первого канала, не считая спортивное состязание высоким. Однако, по мнению Рябыкина, многие критики заблуждаются в подобном мнении. Об этом сообщил Russia-Hockey.ru.

Бывший тренер клубов КХЛ Хоккей подчеркнул, что спортивное мероприятие организовано в первую очередь для болельщиков, а не для специалистов. Также Рябынкин подчеркнул, что на матч сборной России в Северной столице приходит больше людей, чем на весь этап Евротура в Чехии, Швейцарии или Финляндии. Об этом сообщил Russia-Hockey.ru.