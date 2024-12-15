Ротенберг готов идти в полицию из-за судейства в хоккее

Главный тренер команды «Россия 25» и петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил о намерении обращаться в полицию, чтобы добиться справедливого судейства в хоккее.

Основная претензия тренера в том, что в мире хоккея нет единых стандартов судейства. По словам Ротенберга, в Москве, Петербурге и Казани абсолютно разные стандарты, по которым оценивается игра на льду.

В качестве примера Ротенберг привел случай, произошедший в конце ноября в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев подал заявление в правоохранительные органы, чтобы разобраться с судейством. Все произошло из-за долга футбольной команды «Крылья Советов» в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

По данному факту в полицию губернатором субъекта было отправлено заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе сразу по четырем статьям УК РФ.