В Петербурге проведут снегоуборочные работы на 146 адресах

В Петербурге запланирована масштабная операция по уборке снега и льда на 146 точках в Петроградском и Центральном районах. Информация об этих мероприятиях была распространена через пуш-уведомления приложения «Парковки Санкт-Петербурга».

Жителям Петербурга порекомендовали подготовиться к возможным задержкам в дорожном движении. В Петроградском районе очистка снега будет проводиться на 124 улицах, включая Большую Монетную, Академика Павлова, Большую Пушкарскую и другие.

В Центральном районе города запланировано проведение работ по 22 ключевым секторам, включая территорию набережной Грибоедова, улиц Марата и Достоевского, Свечного переулка.