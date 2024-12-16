Авито запустил новый сезон «Цифрового ликбеза»

Начался новый сезон «Цифрового ликбеза» от Авито по обучению безопасности в интернете.

Авито продолжает работать над программой по повышению цифровой грамотности среди молодежи. Программа «Цифровой ликбез», реализуемая АНО «Цифровая экономика», Министерством просвещения и Министерством цифрового развития, нацелена на обучение детей безопасному поведению в интернете.

В новом сезоне мультяшные персонажи — Ряпушка Варя и Налим Максим — станут проводниками для детей в мире цифровой безопасности. А серии с ними можно найти на сайте цифровойликбез.рф.

Ряпушка Варя и её сестра Полина помогут юным пользователям разобраться в тонкостях онлайн-покупок: от общения с продавцами до выбора качественного товара и организации доставки.

Налим Максим, 14-летний герой, поделится своим опытом поиска подработки, акцентируя внимание на том, как избежать потенциальных рисков и выбрать надежного работодателя.

Эти персонажи делают процесс обучения увлекательным, что особенно важно для молодежной аудитории, которая часто сталкивается с рисками в интернете.

Одним из интересных аспектов нового сезона является то, что в основу сюжетов обучающих роликов легли сценарии, написанные школьниками из Анапы и Ростовской области.

Сценарный конкурс, организованный после первого сезона «Цифровой грамотности» от Авито, собрал 79 сценариев от детей со всей страны. Такой подход дал возможность понять, что именно волнует самих ребят.

«Это помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», — подчеркнула Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.

Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», отметил, что выбранный формат уроков делает обучение увлекательным.

«В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов», — пояснил Сергей Плуготаренко.

В первом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито, который вышел в мае 2024 года, ученики узнали, как выбирать надежных продавцов и самим грамотно размещать объявления в интернете.

В условиях стремительного развития технологий и роста популярности онлайн-сервисов, знание основ цифровой безопасности становится важным.

Дети, обученные основам безопасного поведения в сети, будут подготовлены к вызовам, которые могут возникнуть в процессе использования интернет-ресурсов.

Программа «Цифровой ликбез» помогает формировать у молодежи осознанное отношение к интернету и его возможным опасностям. Обучение через увлекательные мультяшные персонажи и участие самих детей в создании контента делают программу интересной. Важно, чтобы каждый ребенок получил необходимые знания и навыки для безопасного и ответственного использования интернета.