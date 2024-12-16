Концерт Otto Dix был сорван в Петербурге «Русской общиной»

В Петербурге был сорван концерт готической группы Otto Dix, отмечающей в этом году 20-летие. Ответственность за срыв мероприятия взяла на себя «Русская община Петрограда», заявившая, что концерт был «фестивалем фриков и ЛГБТ-тусовки»*.

По словам представителей общины, их активисты приехали в клуб «Космонавт», и концерт был отменен «по техническим причинам». Солист группы Михаэль Драу заявил о намерении уехать из страны, отметив, что после отмены концертов «можно и не возвращаться», и выразил разочарование пассивностью своих подписчиков.

Один из очевидцев сообщил, что «Русская община» также предупредила о срыве предстоящего концерта в Москве. Ранее выступления группы были сорваны в Нижнем Новгороде и Ярославле, где эта же организация пыталась помешать концерту Лолиты, но безуспешно.

* Движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским.