На чемпионате России по прыжкам запретили участвовать фигуристам младше 16 лет

Организаторы чемпионата России по прыжкам в фигурном катании ужесточили правила, запретив участвовать спортсменам младше 16 лет. Об этом говорится в регламенте турнира, опубликованном Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Чемпионат пройдет 18-19 января в Петербурге. Первый день соревнований будет посвящен личному первенству одиночников и спортивных пар, а второй – командным выступлениям. Призовой фонд остался на уровне прошлого года: победители в личном зачете получат по 1 миллиону рублей, серебряные призеры – 500 тысяч рублей, а бронзовые – 250 тысяч рублей.

Команда-победитель получит 5 миллионов рублей, а проигравшая команда – 3 миллиона рублей. Также предусмотрены специальные призы в размере 250 тысяч рублей за лучшие баллы, набранные при исполнении элементов в личном турнире.