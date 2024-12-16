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На чемпионате России по прыжкам запретили участвовать фигуристам младше 16 лет

Организаторы чемпионата России по прыжкам в фигурном катании ужесточили правила, запретив участвовать спортсменам младше 16 лет. Об этом говорится в регламенте турнира, опубликованном Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

На чемпионате России по прыжкам запретили участвовать фигуристам младше 16 лет
Софья Акатьева. Фото: скриншот из видео RuTube-канала «Фигурное катание на Первом»

Чемпионат пройдет 18-19 января в Петербурге. Первый день соревнований будет посвящен личному первенству одиночников и спортивных пар, а второй – командным выступлениям. Призовой фонд остался на уровне прошлого года: победители в личном зачете получат по 1 миллиону рублей, серебряные призеры – 500 тысяч рублей, а бронзовые – 250 тысяч рублей.

Команда-победитель получит 5 миллионов рублей, а проигравшая команда – 3 миллиона рублей. Также предусмотрены специальные призы в размере 250 тысяч рублей за лучшие баллы, набранные при исполнении элементов в личном турнире.

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