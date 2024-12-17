Офис Авито получил платиновый статус от Forbes и Pridex

Офис Авито вошел в «Топ-50 штаб-квартир российских компаний», который ежегодно составляет Forbes и Pridex.

Рейтинг основывается на ряде критериев, включая стоимость недвижимости, местоположение, инфраструктуру, удобство для сотрудников, организацию рабочих мест и зон отдыха, а также экологичность и эргономичность.

Офис Авито получил платиновый статус. Наивысшую награду получили всего 10 компаний такие, как Газпром, Яндекс, Сбер и VK.

«Мы уделяем особое внимание атмосфере офиса, так как она прямым образом влияет на продуктивность сотрудников», — прокомментировала Анна Долгова, административный директор Авито.

В компании считают, что важно не только создавать эргономичное рабочее пространство, но и организовать места для отдыха, для занятий спортом и для сна. Помимо того, платформа заботится об экологии.

В 2024 году Авито было удостоено премии за экологичность рабочего пространства от «Arendator Awards». Авито также была награждена премии «Best Office Awards» и «MCFO Awards».

Офис Авито стал примером того, как современное рабочее пространство может влиять на результаты коллектива. Это соответствует общему тренду человекоориентированности.