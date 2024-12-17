Массовое ДТП парализовало движение на ЗСД в Петербурге

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге произошло массовое ДТП, парализовавшее движение по магистрали на несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 12:30 на участке от Богатырского проспекта в сторону проспекта Крузенштерна, где столкнулись шесть автомобилей. В результате первого столкновения один из водителей получил легкие травмы от сработавшей подушки безопасности. К этому происшествию практически сразу присоединились еще две аварии, в которых участвовали четыре автомобиля, но в них, к счастью, никто не пострадал.

Полиция Василеостровского района проводит проверку обстоятельств произошедшего. Первоначальное столкновение, по предварительным данным, могло быть вызвано плохой видимостью из-за яркого солнца. Позднее, из-за того, что участники первой аварии не успели убрать свои машины с дороги, возникли дополнительные столкновения. Ситуация на ЗСД была нормализована только спустя несколько часов, после того как все поврежденные автомобили были эвакуированы.

Кроме того, утром 17 декабря, крупная авария с участием двух грузовиков вызвала многокилометровую пробку на трассе М-11 «Нева», что говорит о сложной дорожной обстановке в регионе.