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Авито и МТС AdTech стали технологическими партнерами

Согласно условиям соглашения, МТС AdTech и Авито будет развивать направление нативной рекламы: это значит, что клиенты МТС  AdTech смогут показывать рекламу на российском классифайде.

Авито и МТС AdTech стали технологическими партнерами
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Директор по развитию бизнеса МТС AdTech Никита Фоминов отметил рост электронной коммерции, развитие маркетплейсов и классифайдов. Как следствие – растущую долю размещений в секторе диджитал.

«Партнерство с Авито — стратегически важный шаг для МТС AdTech», — подчеркнул Никита Фоминов.

Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон пояснил, что для того, чтобы продолжать помогать бизнесам и агентствам получать нужные результаты в диджитале, технологические компании работают над разными инструментами. Индустриальные партнерства — одни из них.

Партнёрство между Авито и МТС AdTech стало очередным примером партнерства  компаний для реализации совместных проектов в условиях быстрого развития рекламного рынка.

Конкуренция растет, потребительские привычки меняются. Важно получить внимание аудитории, живущей в быстром темпе.

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