После реанимации олимпийская чемпионка Сметанина продолжит лечение в Петербурге

Олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, покинув реанимацию, продолжит своё восстановление в Петербурге. Эту информацию предоставил руководитель Федерации лыжных гонок Руслан Семенюк.

Лыжницу, которая была госпитализирована с подозрением на инсульт и находилась в критическом состоянии, подключенной к аппарату ИВЛ, планируется перевести в медицинский центр имени Алмазова.

Семенюк выразил благодарность министру здравоохранения Михаилу Мурашко за активное участие в организации лечения, подчеркнув, что такие действия являются выполнением своего долга не только как гражданина, но и как профессионала.

Раиса Петровна Сметанина — 72-летняя легенда лыжных гонок. Она неоднократно становилась чемпионкой Олимпийских игр и выигрывала золотые медали на Олимпиаде. Кроме того, она четырежды становилась чемпионкой мира и первой спортсменкой, которая завоевала 10 медалей на зимних Олимпийских играх.