Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков поделился своим взглядом на тренерскую ситуацию в клубе. Он посчитал, что футбольный тренер Сергей Семак может покинуть свой пост по завершении сезона 2024-2025.

Горшков, ссылаясь на изменчивость футбольной жизни, отметил, что даже наличие долгосрочного контракта не является гарантией. Он также добавил, что руководство может публично поддерживать тренера, но в конечном счете принять другое решение. Такие заявления Горшкова могут быть связаны с напряженной борьбой за лидерство в текущем сезоне РПЛ, где «Зенит» делит первую позицию с «Краснодаром», и возможными недовольствами внутри клуба, которые не всегда становятся достоянием общественности.

Сергей Семак – известный российский футболист, игравший на позиции полузащитника, а ныне – успешный футбольный тренер. начал свою профессиональную карьеру в 1993 году в московском клубе «Асмарал». Наибольшую известность как игрок он получил, выступая за московский ЦСКА, где играл с 1994 по 2005 год. Он был капитаном команды и завоевал с ЦСКА множество трофеев, включая Кубок УЕФА в 2005 году. После завершения игровой карьеры Семак начал тренерскую деятельность, сначала в качестве ассистента тренера в «Зенита».