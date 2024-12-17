В Ленинградском зоопарке представили полоза Буланже

В Ленинградском зоопарке показали необычную змею – носатого полоза Буланже.

Эта змея отличается от других своим «носом» – загнутыми вверх щитками на голове. Носатые полозы едят мелких грызунов, птиц и других небольших животных, а обитают они в горных лесах и скалистых местах Южного Китая и Северного Вьетнама. В основном они ведут ночной образ жизни, прячась на деревьях или у воды.

В зоопарке живет пара таких полозов, и у них недавно родились детеныши. Маленькие полозы сначала коричнево-серые с полосками, потом становятся серыми, а к двум годам приобретают зеленый цвет.