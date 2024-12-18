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Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился поражением для команды СКА

Матч между СКА и ярославским «Локомотивом» закончился поражением петербургской команды.

Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился поражением для команды СКА
Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Игра прошла на главной арене Петербурга — «СКА Арене», во вторник 17 декабря, где команда армейцев не смогла одержать победу, так как в последнем периоде СКА не удалось забить, а «Локомотив» вышел вперед с опережением в одно очко. Итоговый счёт составил 2:3.

Голы за СКА забили Сергей Плотников и Владимир Алистров, а за соперников — Максим Березкин, Максим Шалунов и Александр Радулов.

С апреля этот матч на данной арене для команды армейцев стал первым, так как тогда они вылетели из плей-офф. В общей сложности у петербургской команды 20 побед и 15 поражений, они занимают пятое место в таблице Западной конференции.

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