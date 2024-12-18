Уходящий 2024 год стал годом Мальдив для российских туристов

Почти 205 тысяч россиян посетили острова за первые 11 месяцев, а к концу года ожидается от 224 до 225 тысяч, что побьет исторический рекорд. Декабрь, традиционно пиковый месяц, внесет основной вклад в этот показатель, превысив результаты 2021 года. Об этом Gazeta.SPb рассказала тревел-ассистент Александра Самойлова.

Средняя стоимость тура в декабре составила 635,4 тысячи руб. Как правило, российские туристы выбирают пятизвездочные отели.

«Мальдивы стали доступнее: в летний период цены на отдых там часто оказываются ниже, чем в Турции. В этом году также наблюдался повышенный интерес к Сейшельским островам. Это направление, по мнению многих опытных путешественников, считается одним из самых красивых в мире», — отметила Самойлова.

Бессменным лидером по количеству проданных туров остается Турция. Ни одна другая страна пока не может сравниться с ней по соотношению цены и качества, разнообразию услуг и количеству отелей.

Согласно данным раннего бронирования, в 2025 году Турция сохранит свои лидирующие позиции. В этом году также особой популярностью пользовался Таиланд. Спрос оказался настолько высок, что многие отели уже были полностью забронированы еще несколько месяцев назад.