Петербуржцам напомнили о необходимости следить за графиком уборки парковок

Петербуржцам рекомендовали следить за графиком уборки снега на парковочных местах города через приложение «Парковки Санкт-Петербурга».

Как сообщили в пресс-службе Комтранса, не рекомендуется оставлять автомобили на дорогах в период проведения уборки, чтобы не мешать эффективному снегоуборочному процессу и освобождению мест для парковки. Водители, которые не соблюдают правила, мешают работе коммунальных бригад и другим участникам дорожного потока.

Комитет по транспорту предлагает принять меры для предотвращения возможных затруднений и гарантирования беспроблемного проведения уборки. Для этого важно регулярно проверять обновления в приложении и тщательно планировать свои маршруты, учитывая расписание уборки.

Напомним, что в Петербурге запланирована масштабная работа по очистке улиц от снега и льда на 146 участках. В Петроградском районе снегоуборочные работы будут проводиться на 173 адресах, в Василеостровском районе — на 141 адреса, в Адмиралтейском — на 112 адресах.