Трэвел-блогер Лукьянчук раскрыл секреты, как сэкономить на путешествии

Есть несколько классических правил, соблюдение которых позволяет минимизировать стоимость поездки. Секреты экономики раскрыл для Gazeta.SPb путешественник – исследователь, трэвел-блогер Дмитрий Лукьянчук.

В первую очередь это принцип «двигаться против трафика». Если, планируя новогодние каникулы, у вас есть возможность отправиться в дорогу раньше, чем большинство (числа 20 декабря), а вернуться – несколько позже (после 15 января), то есть шанс сэкономить на множестве услуг – транспорт, отель, сопровождение гида.

Второй лайфхак – покупка билетов заранее. На сегодняшний день трудно сказать, каков будет процент экономии на раннем бронировании. Главная сложность в этом вопросе – нестабильность валютного курса.

«Сейчас с уверенностью можно утверждать, что значительная экономия выходит на ранней покупке авиабилетов. Чем ближе к дате вылета, тем дороже билет. Для примера, если еще пару недель назад билеты в Сан-Паулу стоили 130 тысяч рублей, сегодня они стоят порядка 250 тысяч. И это не вопрос разницы курса. Просто билеты по дешевым тарифам заканчиваются быстро, затем остаются более дорогие, а ближе к вылету — люксовые предложения», — объяснил Лукьянчук.

Также необходимо пользоваться комплексными предложениями – скидки на питание, СПА, развлечения. При этом индивидуальные экскурсии на 2-4 человека могут оказаться дешевле, чем в большой организованной группе от туроператора. Однако здесь есть свои нюансы, и прежде всего связанные с безопасностью. Но индивидуальных гидов или передают «из рук в руки» в тематических чатах, либо находят на сервисах объявлений, где можно выбрать по отзывам и количеству «звездочек».