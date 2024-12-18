Будущие сотрудники транспортной отрасли познакомились с технологиями в новых трамваях

Студенты Техникума железнодорожного транспорта посетили Трамвайный парк № 7 и познакомились с бортовым оборудованием «умных трамваев».

Их визит стал продолжением системной профориентационной работы, которую проводит петербургский Горэлектротранс. В ноябре на встрече с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным, которая состоялась по итогам практики, студенты попросили организовать для них экскурсию в Трамвайный парк № 7.

В результате они смогли увидеть, как выглядит современное депо, где обслуживается новая техника. Им рассказали об основных узлах и системах, которыми оборудованы трамваи с элементами искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба СПб ГУП «горэлектротранс».

Особое внимание было уделено кабине современного трамвая. Каждый студент смог посидеть в кресле вагоновожатого и оценить сложность и интересность начинки «умного» вагона.

Экскурсия в Трамвайный парк № 7 стала частью программы развития «Горэлектротранса» «Сохраняя историю, движемся в будущее».