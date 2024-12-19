Участницу шоу «Пацанки» Диану Спряталась посадят на шесть лет за сбыт наркотиков

Участница одного из сезонов шоу «Пацанки» Диана Спряталась была приговорена к заключению на шесть лет. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Девушка была втянута в преступную организацию. Они создали канал в «Telegram», где обсуждали виды и цены на наркотики, а затем передавали их Диане для размещения.

В феврале 2024 года полиция задержала девушку в квартире в Парголово, где она занималась распределением более 300 граммов наркотика растительного происхождения.

Необычную фамилию она придумала себе самостоятельно, когда в декабре 2023 года инсценировала свою смерть, чтоб продемонстрировать таким перформансом вред наркотических веществ. До этого у нее была более привычная фамилия – Янголенко.

На суде Диана Спряталась признала свою вину и раскаялась, однако ей был вынесен приговор в виде шести лет колонии общего режима, а также был изъят её телефон, на который были сделаны фотографии закладок.