В период новогодних праздников Ленинградский зоопарк будет работать по особому графику

Новогодние праздники с 31 декабря по 8 января — отличное время для посещения зоопарка. В связи с этим немного изменился график работы. Пресс служба зоопарка просит учитывать это при планировании визита.

Зоопарк будет открыт 31 декабря и 1 января. Кассы и вход будут закрыты в 14:00 в последний день декабря и в 19:00 в первый день января.

Кафе также будет открыто 31 декабря с 11:00 до 15:00, но закрыто 1 января. Со 2 января оно будет работать с 11:00 до 19:00. С 31 декабря по 1 января будет закрыт каток. Но со 2 января он будет работать с 11:00 до 17:00 с перерывом с 14:00 до 15:00.

Детская площадка с козами будет открыта 31 декабря с 10:00 до 14:00 без перерыва и 1 января с 12:00 до 15:30 с перерывом с 13:00 до 14:00. При благоприятных погодных условиях она будет работать с 10:00 до 15:30 с перерывом с 13:00 до 14:00 со 2 января. Сувенирный киоск будет закрыт 31 декабря и 1 января, а со 2 января будет работать с 10:00 до 17:45.