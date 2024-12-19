Глава Кронштадта Андрей Кононов оценил новый уникальный лицей на Цитадельской дороге

Глава администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Кононов посетил и прокомментировал в прямом эфире недавно введенный в эксплуатацию лицей на 550 мест. Учебное заведение, появившееся на Цитадельской дороге, является частью комплекса инфраструктуры туристко-рекреационного кластера «Остров фортов» и возведено девелопером «ГК Алькор».

Так, Андрей Кононов высоко оценил архитектурный проект образовательного учреждения, его актовый зал-атриум со стеклянным потолком, лестницей-трибуной и стенами-трансформерами, спортивное ядро с двумя бассейнами, два спортзала, а также стадион на прилегающей территории с футбольным полем, беговыми дорожками, уличными тренажерами и площадкой для игры в баскетбол и волейбол.

Во время трансляции глава администрации Кронштадтского района ответил на вопросы горожан и рассказал, какие образовательные программы запланированы в новом лицее, а также поделился важными инициативами по развитию самого Кронштадта.

Учебное заведение прошло проверку профильных комиссий, а также ряд работ по запуску и наладке инженерного оборудования и систем безопасности. Построеное по индивидуальному проекту здание ориентировано на комфорт и всестороннее развитие учащихся.

«Лицей будет функционировать как обычное государственное учреждение и открыт для всех желающих. Приоритет – кронштадтским детям. Запись в классы будет осуществляться в соответствии со стандартными процедурами. Юридически лицей объединён с гимназией № 425 имени академика П.Л. Капицы, — сказал Кононов».

Он также отметил, что важный социальный объект был построен в короткие сроки. А успешное развитие нового лицея – яркий пример реализации национальных проектов России.

Кроме того, в спортивном блоке школы установлена уникальная система шумоизоляции. Как уточнили в «ГК Алькор», над обоими бассейнами и двумя спортзалами размещены дорогостоящие акустические панели, которые изолируют громкие звуки и нивелируют вибрацию. Количество баффов разнится в зависимости от уровня шума в помещениях, для чего проводились специальные исследования и замеры, а после этого определялась численность панелей для каждого зала.

«Подобные системы шумоизоляции – новое слово для учебных учреждений Петербурга. Ранее аналогичные комплексы можно было наблюдать только в профессиональных концертных залах», – подчеркнули в «ГК Алькор».

И это далеко не все уникальные опции. В лицее оборудован просторный зал-атриум со стеклянным потолком. Стены в нем движутся, а трибуна выполняет роль и лестницы, и места для отдыха и общения. Также в здании есть две террасы на третьем этаже, специальные классы для изучения иностранными языками, занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева. Для самообразования и досуга предназначена большая и светлая библиотека с читальным залом, а для отдыха – современная столовая и уголки отдыха с мягкими пуфами.

Лицей распахнет свои двери в сентябре 2025 года.