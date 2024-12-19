Дом статского советника Соловейчика на улице Пестеля признали памятником архитектуры

Здание, расположенное по адресу улица Пестеля 7, в Центральном районе Петербурга, было построено в 1911 году и получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

По информации пресс-службы КГИОП, дом был возведён по проекту архитектора Мариана Лялевича с перестройкой ранее существовавших строений.

Архитектор оформил два нижних этажа в виде крупной аркады, а центральная часть с массивным аттиком дополнена портиком композитного ордера, охватывающим четыре этажа.

В разные годы в этом доме проживали известные личности, такие как актриса Елена Грановская, артист Виталий Полицеймако, Герой Советского Союза Виктор Лягин, актер Пётр Соболевский, актриса Нина Казаринова и художник Георгий Мосеев.