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МВД России поможет оформить документы итальянской семье, обратившейся к Путину

Министерство внутренних дел России окажет помощь итальянской паре, Патриции Безереди и Виктору Биндасу, находящимся в Петербурге. Они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о временном проживании в России.

МВД России поможет оформить документы итальянской семье, обратившейся к Путину
Фото: pxhere

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, супруги прибыли в Россию в октябре с туристической целью, но не смогли подать заявление о разрешении на временное проживание из-за недействительного паспорта Патриции. Теперь миграционное подразделение изучит их ситуацию и поможет оформить необходимые документы.

Напомним, что с 19 августа Путин разрешил иностранцам, не принимающим политику своих стран, подавать заявления на временное проживание без учета квот и языковых требований.

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