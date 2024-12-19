StandUp, ледовое шоу Татьяны Навки, концерты и рождественская ярмарка: куда сходить в Петербурге с 20 по 26 декабря

Портал Peterburg2 собрал самые главные мероприятия предновогодней недели. Среди них выделяются каток в Культурном квартале Брусницын, ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», StandUp шоу и другие.

Мероприятия 20 декабря

Каток в Культурном квартале Брусницын

Адрес: Кожевенная линия, дом 30.

Лазерное шоу на катке создаст невероятную атмосферу, наполняя лед и коньки яркими цветами и превращая каждое посещение в волшебство. Площадь катка увеличится на треть, достигая 1,3 тысячи квадратных метров в новом сезоне. Для удобства посетителей будет обширный павильон проката площадью более 300 квадратных метров, с возможностью наблюдать с крыши за фигуристами на льду.

Возрастное ограничение 6+.

Шоу StandUp Хэдлайн в Comedy Place на Литейном

Адрес: проспект Литейный, дом 14.

На сцене шоу StanUp 20 декабря четырех хэдлайнеров развеселят гостей своими анекдотами. Каждый вечер — это выборка из высшего сорта комедийного искусства. На сцену «StandUp Хэдлайн» поднимались такие знаменитости, как Денис Антипин, Ярослава Тринадцатко, Леша Шамутило, Сева Ловкачев, Лев Еременко, Андрей Цеховский и Вера Котельникова, а также множество других талантливых артистов.

Возрастное ограничение 18+.

Концерт «Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark»

Адрес: Александровский парк, дом 4.

В планетарии Петербурга пройдет уникальное музыкальное представление «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» на фоне полнокупольного изображения. Под 25-метровым куполом зрители погрузятся в мир британских рок-групп нового времени. Мероприятие будет включать эмоционально насыщенные композиции Radiohead, такие как «Supermassive Black Hole», где зрители столкнутся с образами взрывов сверхновых и черных дыр.

Также прозвучит «Wonderwall», сопровождаемое восходами солнца и кометным дождем. Исполнение этих мелодий на рояле добавит глубину и эмоциональную насыщенность. Музыкально-визуальное представление объединит звук и пространство, создавая уникальное впечатление.

Возрастное ограничение 6+.

Рождественская ярмарка в Ботаническом саду

Адрес: улица профессора Попова, дом 2.

В Зеленом домике с 20 по 29 декабря 2024 года пройдет Рождественская ярмарка. Для посещения требуется билет на ботанический сад. В этом году Ботанический сад собрал команду талантливых специалистов, которые занимаются различными направлениями искусства, включая создание букетов, живопись, керамику, флористическое оформление, ювелирное дело и другие сферы.

Возрастное ограничение 6+.

Мероприятия 21 декабря

Концерт «Черный StandUp» в Comedy Place на Литейном

Адрес: проспект Литейный, дом 14.

В этом комедийном клубе не рекомендуется посещать представления с родителями, так как вы можете оказаться в недоумении, пока комедианты развлекают других. Каждый выпуск включает в себя четверку юмористов, которые демонстрируют остроумные и смелые выходки. Ведущий, способствующий атмосфере веселья, также вызывает интерес у аудитории своими остроумными замечаниями.

Возрастное ограничение 18+.

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром»

Адрес: проспект Добролюбова, дом 18.

В спорткомплексе «Юбилейный» Петербурга 21 декабря пройдет ледовое шоу «Щелкунчик на льду в сопровождении симфонического оркестра». Это новаторское представление, впервые в формате ледового спектакля, будет сопровождаться живым звучанием симфонического оркестра и мелодиями Чайковского.

Взаимодействие фигуристов и балетных танцоров создаст уникальное сценическое искусство, которое впечатлит даже самых требовательных зрителей. Аудитория сможет насладиться живым исполнением знаменитого произведения Чайковского из балета «Щелкунчик», исполненным симфоническим оркестром под руководством молодого дирижера Ивана Никифорчина.

Возрастное ограничение 6+.

Концерт хора «Attaque de Panique»

Адрес: улица Бронницкая, дом 24.

В клубе «Космонавт» пройдет грандиозное выступление Attaque de panique в последние часы года. Это мероприятие не просто случайность, а заметная тенденция. Вместе с аудиторией мы попробуем преодолеть границы удобной зоны, изменить шаблоны мышления и психологические барьеры, а также оставить позади детские и семейные травмы. Гостей ждут танцы и, возможно, скетчи. Как всегда, на событии будут уникальные номера, доступные лишь в этот момент. Убедитесь сами, что они стоят того, чтобы быть увиденными именно сейчас.

Возрастное ограничение 16+.

Музыкальное полнокупольное шоу «Вселенная Миядзаки и Макото Синкая»

Адрес: Александровский парк, дом 4.

В Звездном зале петербургского Планетария пройдет уникальное музыкальное представление «Вселенная Миядзаки и Макото Синкая», позволяющее посетителям окунуться в миры известных аниме-мастеров под 25-метровым куполом. Работы Хаяо Миядзаки, такие как «Унесенные призраками» и «Ходячий замок», оглашают иллюзии, полные радости и магии, оказавшие влияние на целое поколение аниматоров и режиссеров. Макото Синкай, автор популярных фильмов «Твое имя» и «Дитя погоды», стал известен благодаря романтичным и красивым произведениям. На мероприятии выступит пианист Станислав Чигадаев, а зрители смогут наблюдать, как небо отражает картины Миядзаки и Синкая.

Возрастное ограничение 0+.

Музыкальные зимние выходные в Las Torres

Адрес: Невский проспект, дом 53.

Петербуржцы 21 декабря смогут провести вечер с музыкальным коллективом «Metafora», который наполнит атмосферу греческими мелодиями и средиземноморскими ритмами.

Возрастное ограничение 16+.

Выставка «Петербург. Лето 1703 года»

Адрес: Петропавловская крепость, дом 3.

В Инженерном доме Петропавловской крепости с 21 декабря откроется экспозиция «Петербург. Лето 1703 года», созданная Музеем археологии Санкт-Петербурга совместно с Российским этнографическим музеем, который является титульным спонсором проекта. Это второй значимый проект Музея археологии на территории Петропавловской крепости, после выставки «Археология Петербурга. Начало», представленной в 2023 году.

Возрастное ограничение 6+.

Мероприятия 22 декабря

50-й Фестиваль «Путь домой» в Брусницыне

Адрес: Кожевенная линия, дом 30.

На мероприятии соберутся более 100 детей из приютов и центров социальной поддержки для встречи с вами. Ожидается, что это день принесет радость и улыбки, так как среди присутствующих могут быть те, кто подарит питомцам уютный дом и семьям — верного друга. Участники смогут участвовать в безубыточных лотереях, увлекательных мастер-классах и прослушивать интересные лекции. Также будет возможность отдохнуть в приятной атмосфере кафе, где предложат вкусности и горячие напитки для согрева в холодные декабрьские дни.

Возрастное ограничение 6+.

Спектакли иммерсивного театра «Морфеус»

Адрес: набережная реки Мойки, дом 28.

«Морфеус» — это интерактивный театр, который погружает зрителей в загадочную атмосферу с ослабленным светом и изысканными декорациями. Аудитория состоит из восьми человек, что позволяет найти общий язык и познакомиться с новыми друзьями или провести время с уже знакомой группой. Участники отправляются в уникальное путешествие, где им предстоит принимать решения, влияющие на развитие сюжета. Главное в этом спектакле — доверие к друг другу, актерам и авторам, так как действие происходит в абсолютной темноте, а зрители должны носить ночные маски.

Возрастное ограничение 16+.

Выставка «Апокалипсис» в культурном квартале «Брусницын»

Адрес: Кожевенная линия, дом 30.

Коллектив художников «Зерно» представил выставку, вдохновленную Днем Страшного Суда, где зрители узнают библейскую трактовку истории человечества от начала до ожидания Второго Пришествия. Экспозиция предлагает увлекательные моменты, такие как возможность пройти по поверхности воды, осмотреть Вавилонскую башню и ощутить радость Воскресения. В коллекции представлены живопись, скульптура, масштабные арт-инсталляции и работы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Возрастное ограничение 6+.

Мероприятия 23 декабря

Мастер-класс «Картина за три часа» в Санкт-Петербурге в новой студии Artista

Адрес: улица Некрасова, дом 60.

Творческая лаборатория Artista открыла второе отделение на улице Некрасова, дом 60, и приглашает всех желающих на мастер-классы «Создайте шедевр за три часа». Участники смогут исследовать мир акриловой живописи, используя яркие оттенки с поталью и текстурную пасту для объема. Есть возможность попробовать себя в акварели, создавая открытки к праздникам.

Также планируется арт-бранч, где искусствоведы представят творчество великих мастеров, а профессиональные художники помогут в реализации идей картин по заданной тематике. Все мероприятия будут сопровождаться изысканными десертами и напитками.

Возрастное ограничение 16+.

Выставка «История новогодней елки»

Адрес: Петропавловская крепость, дом 3.

В Петропавловской крепости, на территории Иоанновского равелина, открывается уникальная экспозиция, посвященная истории новогодней ёлки. В центре выставки — две символические елки: одна, вдохновленная дореволюционными традициями, украшена в рождественском стиле, а другая, отражающая советские времена, оформлена в духе новогоднего праздника и расположена в интерьере квартиры 1970-х годов. Также зрители смогут увидеть кадры из известных советских новогодних мультфильмов.

Возрастное ограничение 6+.

Мероприятия 24 декабря

Спектакль «Кабаре им. Мейерхольда» в Александринском театре

Адрес: площадь Островского, дом 6.

Пьеса рассказывает о жизни знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда, его славе и инновациях в театре. Режиссер Кирилл Люкевич черпал вдохновение из произведений таких авторов как Алексей Толстой, Блок, Есенин, Булгаков и Хармс. В спектакле зрители становятся свидетелями жизненного пути Мейерхольда — от детства до закрытия его театра и жестокого убийства. История Мейерхольда разворачивается на фоне исторических эпох: от романтического Серебряного века до бурь революции и первых лет советской власти. Артисты представляют эти сложные времена с использованием масок, кукол и остроумной игры.

Возрастное ограничение 18+.

Иммерсивная выставка «Алиса в Зазеркалье»

Адрес: ТРК «Планета Нептун», улица Марата, дом 86.

Выставка, посвященная миру «Алисы в Зазеркалье» Кэрролла, предлагает посетителям погрузиться в волшебный и необычный мир его произведений. Здесь время течет в обратном направлении, и персонажи испытывают смешные приключения, создавая атмосферу загадочности. В рамках выставки проходит интерактивный спектакль «Чеширский лес», где зрители пересекают границу реальности и попадают в страну за зеркалом. Их ждут увлекательные, смешные и даже опасные встречи с персонажами.

Возрастное ограничение 0+.

Мероприятия 25 декабря

Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки» в Aurora Concert Hall

Адрес: концертный зал Aura, Пироговская набережная, дом 5/2.

Камерный оркестр представит уникальное шоу, в котором музыка из фильмов анимационного мастера звучит с видеопроекцией. Музыка к кино — особенный жанр, способный тронуть сердца слушателей. В программе звучат знаменитые мелодии композитора Дзе Хисаиси для аниме Хаяо Миядзаки: «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Мальчик и птица» и другие. На экране появятся смелые персонажи и волшебные существа, вдохновлённые японским фольклором.

Возрастное ограничение 6+.

Выставки в темноте в галерее «Путь»

Адрес: Галерея «Путь», улица Гороховая, дом 49, литера Б.

Этот инновационный проект организует психологические экспозиции в полной темноте, предлагая посетителям аудиоролики, видеоинтервью, фотографии и творческие задания. Цель таких выставок — вдохновить на глубокие размышления о жизненных ценностях, страхах, любви и социальных нормах.

Посещение выставки проходит в три этапа: на первом этапе гости слушают видеоинтервью через наушники. На втором этапе они надевают новые наушники для прослушивания подкаста, углубляющего понимание выставки, и осматривают экспонаты с фонариком в темноте. На заключительном этапе участники выполняют индивидуальное задание, которое могут забрать с собой в специальном конверте.

Возрастное ограничение 18+.

Мероприятия 26 декабря

Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое Озеро»

Адрес: проспект Добролюбова, дом 18.

В новом шоу Татьяны Навки представлена современная интерпретация средневековой сказки о принцессе, принце и колдуне, созданная для семейного просмотра. За счет визуальных эффектов, декораций и костюмов команда NAVKA SHOW создала магический мир, интересный как детям, так и взрослым. В представлении участвуют звезды фигурного катания, такие как Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие чемпионы. Татьяна Навка, генеральный продюсер, режиссер и хореограф, отметила, что ее целью было перенести «Лебединое озеро» на лед, используя музыки П.И. Чайковского для создания уникального шоу.

Она подчеркнула важность инновационных технологий и выразительных костюмов, которые делают представление трогательным и увлекательным. Финал шоу призван подчеркнуть, что чудеса возможны и рассказывает о силе любви, способной преодолевать преграды.

Возрастное ограничение 0+.

Симфоническое шоу «Легендарные Rock-хиты»

Адрес: клуб A2 Green Concert, проспект Медиков, дом 3.

В уникальном концерте, посвященном 300-летию Санкт-Петербурга, выступит симфонический оркестр под управлением дирижера Андриса Апсите, а также рок-группа «Звук Света» и оперные певцы. В программе прозвучат знаменитые хиты от Metallica, Scorpions, Pink Floyd, Aerosmith и других легендарных рок-групп. Это мероприятие объединит рок-н-ролл и симфоническое звучание, создавая уникальную атмосферу.

Возрастное ограничение 0+.

Интерактивная выставка в Музее Эмоций

Адрес: Итальянская улица, дом 1, перекресток с набережной канала Грибоедова.

Музей Эмоций предлагает уникальный опыт, где посетители могут свободно выражать свои чувства, смеяться и взаимодействовать с экспонатами. Главная цель музея — помочь людям осмыслить свои эмоции. В музее семь залов, каждый из которых представляет одну из семи основных эмоций: гнев, удивление, отвращение, любовь, страх, радость и вдохновение. Гости в компании квалифицированного гида путешествуют по коридорам, погружаясь в каждую эмоцию и исследуя свой внутренний мир. Экскурсовод делится интересными фактами и предоставляет время для размышлений о личных переживаниях.

Возрастное ограничение 6+.