За 214 дней в Петербурге выявили 549 нарушений в сфере водного транспорта

В Петербурге в ходе навигационного периода 2024 года было выявлено 549 административных правонарушений в сфере водного транспорта. Продолжительность навигации составила 214 дней, за которые специалисты провели 89 рейдов на водных акваториях города.

С целью повышения безопасности и контроля за соблюдением законодательства, сотрудники транспортной отрасли провели 565 профилактических бесед с судоводителями, судовладельцами и капитанами водного транспорта. В результате этих инициатив были изъяты одно регистровое маломерное судно, два гидроцикла и два понтона. Кроме того, в рамках административного законодательства было задержано пять маломерных судов.

Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев в вопросе развития водного транспорта Петербурга ранее отмечал, что одна из задач ведомства – перевести новые суда на экологичное топливо.

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков сообщил, что количество маломерных судов в городе постоянно растет, также как и сеть маршрутов водного транспорта. В связи с этим в 2025 году планируется продолжить контролировать соблюдение законодательства, касающегося безопасности судоходства и эксплуатации водных объектов.

Ваньчков подчеркнул, что рассматривается возможность установки стационарных и мобильных средств для автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на водных объектах, что поможет в дальнейшем повысить уровень безопасности.