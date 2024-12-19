Россиянам назвали способ, как не перегружать холодильник продуктами на Новый год

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила изменить новогодние традиции, чтобы избежать перегрузки холодильника и набора лишних килограммов.

В разговоре с NEWS.ru она отметила, что активное времяпрепровождение на праздниках поможет улучшить настроение и самочувствие. Разворотнева рекомендовала провести новогоднюю ночь на концерте, а после погулять с друзьями.

Депутат отметила, что в праздничные дни можно неоднократно посетить каток, а также провести время в ресторане с близкими.