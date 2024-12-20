Социальные выплаты в России вырастут в 2025 году: что изменится

В 2025 году россиян ждет ряд изменений в социальных выплатах. Повышение коснется минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума, а также ряда социальных пособий, пенсий и больничных.
Страховая пенсия
С 1 января 2025 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров вырастут на 7,3%. Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 142,76 рубля, а фиксированная выплата составит 8 728,73 рубля. Это изменение также повлияет на размер доплат к пенсиям.
Социальная пенсия
Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2025 года. Точный размер индексации пока не объявлен.
Больничные и декретные
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничного) и отпуска по беременности и родам увеличится с 4 039,73 до 5 673,97 рублей в день. Минимальное пособие, рассчитанное на основе МРОТ, вырастет с 632,61 до 737,75 рублей.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Максимальная ежемесячная выплата для работающих женщин по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 49 123,07 до 68 995,48 рублей.
Материнский капитал
Размер материнского капитала на второго ребенка, родившегося после 2020 года, вырастет с 833 025 до 893 854 рублей.
Выплаты, зависящие от прожиточного минимума
Федеральный прожиточный минимум на душу населения увеличится с 15 453 до 17 333 рублей. Это повышение затронет следующие выплаты:
- Единое пособие
- Социальная доплата к пенсии
- Выплаты по социальному контракту
- Выплата из материнского капитала до 3 лет
Индексация пособий с 1 февраля 2025 года
С 1 февраля 2025 года будут проиндексированы следующие пособия. Точные размеры индексации станут известны позже:
- Единовременное пособие при рождении ребенка
- Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Выплаты супруге и ребенку призывника
- Пособие по безработице
- Пособие при усыновлении ребенка
- Пособие на погребение
- Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и денежный эквивалент набора социальных услуг
Другие изменения в 2025 году
В 2025 году также произойдут изменения
- В правилах предоставления налоговых вычетов
- В ставках налога на доходы физических лиц (НДФЛ).