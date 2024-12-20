В Петербурге представили новые электробусы и волшебные трамваи

В Петербурге в «Горэлектротрансе» провели презентацию электробусов повышенной вместимости, двух пассажирских и грузового трамваев с новогодними украшениями. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что жители положительно отзываются об электробусах, которые уже работают на городских линиях.

«Получаем отзывы от пассажиров: тише, комфортнее, идут плавнее. Закуплены новые электробусы увеличенной вместимости, или как их называют «гармошки»», — пояснил Кирилл Поляков.

Также он подчеркнул, что эти электробусы будут выпущены на линии, на которых по запросам пассажиров требуется транспорт особо большой вместимости. Всего в 2024 году город получил 560 новых автобусов разной вместимости. В том числе модели-«гармошки» ЛиАЗ и Volgabus.

Кроме того, «Горэлектротранс» в этом году получил 45 новых троллейбусов и 102 трамвая. Поставки производятся по программе обновления подвижного состава, рассчитанной на период с 2022 по 2028 год. На сегодня по программе получено: 341 троллейбус и 267 трамваев.

Вице-губернатор также указал на то, что продолжаются закупки новых вагонов метро. В этом году поступило 10 составов для первой линии.

«Если подводить итоги года, то совокупно приобрели почти 800 единиц подвижного состава. Практически половина закупленного транспорта произведена предприятиями Петербурга. Большая часть электроники для транспорта также производится петербургскими компаниями», — пояснил Кирилл Поляков.

Была отмечена работа транспортного блока с маломобильными гражданами. «Горэлектротранс» сотрудничает с общественными организациями, обучает сотрудников правильному взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжается работа по устройству заниженных поребриков по заявкам маломобильных жителей. В этом году такие поребрики сделаны по 200 адресам. Кроме того, по заявкам жителей «Горэлектротранс» оборудовал детские трамваи, чтобы проводить экскурсии для юных пассажиров.

В преддверии праздников стартует ежегодный новогодний проект «Волшебный трамвай». По городу будут курсировать два пассажирских украшенных трамвая по маршрутам №60 и №100.

Новинкой этого года стал грузовой новогодний трамвай, на платформе которого установили фигуры сказочных героев. Водить этот трамвай будут Снегурочка и Дед Мороз. Он будет курсировать в центре города, увидеть его можно будет на Литейном мосту, Инженерной улице, Садовой улице, набережной Лебяжьей канавки и на Троицком мосту.

Новогодние трамваи выпустят в город 22 декабря 2024 года, они продолжат ездить по улицам до 8 января 2025 года.