Бесплатные «Лыжные стрелы» запустят в Петербурге

В Петербурге с 29 декабря 2024 года стартует проект «Лыжные стрелы». Это бесплатная программа, организованная Октябрьской железной дорогой. Он предлагает добраться до лыжных трасс Ленобласти. Бесплатные пригородные поезда будут курсировать по трём направлениям: до станций Токсово, Орехово и Шапки.

Отправление поездов будет осуществляться с Финляндского (направление на Токсово и Орехово) и Московского вокзалов (направление на Шапки). Важно, что поездки запланированы не только на декабрь, но и на следующие несколько месяцев: январь, февраль, март 2025 года (с определенными датами и временем отправления).

Для участия в проекте необходимо получить билет, подав заявку в районный отдел физической культуры и спорта по месту прописки. Один человек может получить только один билет. Пассажиры сами должны подготовить свой лыжный инвентарь (лыжи или палки для скандинавской ходьбы). Это бесплатная инициатива для любителей зимних видов спорта.