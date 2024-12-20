Самый теплый сентябрь и аномальная весна: погодные рекорды Петербурга в 2024

Синоптик Павел Иванов рассказал, что погода в Петербурге в 2024 году была полна сюрпризов и рекордов. В последние дни зима вернулась со снегопадами, образовавшими снежный покров до 30 см. При этом наблюдались резкие перепады температур в разных районах Ленобласти. Об этом он рассказал в интервью «Вечернему Санкт-Петербургу».

Иванов отметил, что почти каждый месяц, кроме ноября и декабря, отметился какими-либо погодными рекордами. Так, февраль стал единственным очень холодным месяцем, а 4 января был обновлен суточный рекорд холода за последние 24 года. Февраль же, напротив, оказался теплее обычного, и 17 февраля выпало рекордное количество осадков. Также, по словам синоптика, метеорологическая весна началась аномально рано – 22 февраля.

Синоптик проанализировал погодные рекорды Петербурга за 2024 год, начиная с весны. Март оказался очень тёплым, разделив 2-3 место по теплу в истории города, с двумя рекордами тепла в начале и конце месяца. Осадков выпало немного больше нормы. Апрель был нормальным по температуре, но очень дождливым, с двумя рекордами тепла в начале месяца и занял 9 место по сырости в истории наблюдений. Май был контрастным: прохладная первая половина сменилась жаркой второй, но при этом был аномально сухим, став третьим самым сухим маем за всю историю. Июнь также был тёплым и относительно сухим, с новым температурным рекордом в конце месяца, а сам месяц занял 8 место в рейтинге самых теплых. Июль был теплым и умеренно влажным, с рекордно жарким началом. Август, несмотря на тепло, стал очень дождливым, заняв 5 место по сырости и установив температурный рекорд в конце месяца.

По словам синоптика Иванова, сентябрь 2024 года стал самым тёплым в истории Петербурга, побив прошлогодний рекорд. Средняя температура месяца составила +17°C, что на 4,6°C выше нормы. В течение месяца было установлено 7 суточных рекордов тепла. Метеорологическая осень началась на 20 дней позже обычного. При этом осадков было мало. Октябрь также оказался тёплым и сухим, разделив 5-6 место среди самых тёплых за всю историю наблюдений. Ноябрь был типичным осенним месяцем без сюрпризов, с температурой выше нормы и нормальным количеством осадков. Декабрь же, по словам синоптика, пока стремится стать тёплым и сырым, с чередованием оттепелей и заморозков. Прогноз на Новый год пока не ясен, но Иванов не исключает масштабного арктического вторжения в начале 2025 года.