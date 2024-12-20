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Производители автобусов в России начали менять типы приводов из-за антироссийских санкций

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что причиной участившихся возгораний городских автобусов являются антироссийские санкции.

Производители автобусов в России начали менять типы приводов из-за антироссийских санкций
Фото: комитет по транспорту

По его словам, в 2022 году, когда были введены жесткие ограничения, производителям пришлось менять поставщиков и комплектующие, что привело к проблемам с качеством техники. Поляков отметил, что сейчас идет работа по замене ненадежных элементов, и новые автобусы переходят на электроприводы вместо гидравлики.

Поляков сообщил, что сейчас городские власти активно работают над решением этой проблемы: проводятся испытания новых моделей автобусов с измененной конструкцией, в частности, с заменой гидроприводов на электроприводы. Также он подчеркнул, что, несмотря на несколько случаев возгораний, никто не пострадал. Последний инцидент произошел 18 декабря в Кировском районе, где загорелся «лазурный» автобус.

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