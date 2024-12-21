В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в часы пик

В Государственной Думе предложили ввести ограничения на рост цен на услуги такси в периоды повышенного спроса. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Один из авторов инициативы депутат Дмитрий Гусев заявил, что цены в часы пик не должны увеличиваться более чем на 20% от обычной стоимости поездки. Данное предложение было оформлено в виде поправок к законопроекту «о платформенной экономике».

По словам Гусева, текущая динамическая система ценообразования, используемая агрегаторами такси, зачастую приводит к необоснованному завышению стоимости проезда. Он отметил, что даже при выборе оптимального маршрута, водители иногда намеренно удлиняют путь, что влечет за собой дополнительные расходы для пассажиров. Депутат подчеркнул, что необходимо обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование, основанное на минимальном расстоянии поездки.

Поправки планируется обсудить с представителями Министерства экономического развития в ближайшее время.

В свою очередь, сервис такси «Яндекс Go» объявил о тестировании новой функции, позволяющей пользователям оставлять отзывы о стоимости поездок. В отзывах можно будет указать, что именно вызвало недовольство – итоговая сумма, изменение цены из-за пробок или неверный расчет стоимости. Как заявили в пресс-службе «Яндекс Go» собранная обратная связь поможет в разработке новых механизмов сдерживания цен на такси в 2025 году.