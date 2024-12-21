Ивлеева и Киркоров обменялись оскорблениями из-за фильма

Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров публично поссорились, обмениваясь колкостями в соцсетях.

Киркоров заявил, что добился исключения Ивлеевой из фильма «Небриллиантовая рука», и назвал ее «профурсеткой с бриллиантом на пятой точке», намекая на ее наряд на вечеринке. Ивлеева в ответ опубликовала фото с премии 2021 года, где Киркоров был в окружении полуобнаженных мужчин, и иронично прокомментировала, что Киркоров всегда тщательно выбирает, с кем появляться в кадре.



Конфликт между ними разгорелся после прошлогодней скандальной вечеринки Ивлеевой, за которую, по мнению Киркорова, она не извинилась, и он считает себя пострадавшим.