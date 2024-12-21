Тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут с 1 июля 2025 года

В Петербурге утвердили новые тарифы на коммунальные услуги на 2025 год, которые начнут действовать с 1 июля.

Комитет по тарифам установил цены на тепло, воду, газ, вывоз мусора и электричество, при этом часть расходов по-прежнему будет компенсироваться из городского бюджета. В частности, петербуржцы будут платить только около 60% от стоимости тепла, а также будут применять льготный тариф на вывоз мусора. Власти выделили на компенсацию этих расходов около 34 миллиардов рублей. Тарифы на основные коммунальные услуги составят: теплоснабжение – 2 425,79 руб./Гкал, водоснабжение и водоотведение – 42,42 руб./куб.м, газоснабжение – 9 033,83 руб./1000 куб.м, вывоз мусора – 1 530,31 руб./куб.м, электроснабжение – 6,97 руб./кВт·ч. Кроме того, установлена плата за содержание жилья для нанимателей государственного фонда – 36,13 руб./кв.м.

Повышение тарифов продиктовано федеральным законодательством, и для Петербурга оно составит 14,6%, что ниже среднего показателя по стране (21,1%). Льготы для нуждающихся граждан сохранятся.