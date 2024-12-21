На 85-ом году жизни скончался руководитель «Петмола»

В Петербурге на 85-м году жизни скончался многолетний руководитель известного молочного завода «Петмол» Валентин Поляков. Он ушел из жизни в больнице №40 после продолжительной болезни.

Валентин Поляков был членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии. Поляков был инженером по образованию, начал свою карьеру на 1-м молочном заводе в 22 года, пройдя путь от механика до директора. Он руководил предприятием, когда оно стало «Петмолом» в 1992 году, и внес значительный вклад в его развитие, включая модернизацию и запуск новых цехов.

За свой вклад в пищевую промышленность в 1998 году он был удостоен звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». Поляков покинул пост генерального директора «Петмола» в 2005 году, после 19 лет руководства.