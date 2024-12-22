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Отели и рестораны Петербурга сократили расходы на праздничные украшения

Себестоимость новогоднего декора и материалов увеличилась в 1,5-2 раза, что заставляет владельцев гостиниц и ресторанов в Петербурге экономить на украшениях. Это затрудняет создание праздничной атмосферы, необходимой для привлечения клиентов.

Отели и рестораны Петербурга сократили расходы на праздничные украшения
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Аренда ёлки высотой около трех метров стоит от 80 тыс. рублей, а качественная искусственная ель — 300-400 тыс. Ручной труд и гирлянды из качественных материалов также подорожали.

Со слов генерального директора компании Santa House Станислава Кириенко, 2% заказчиков выбирают лучшее, 20% — качественное, но в меньших объемах, а 78% — одноразовые гирлянды. Услуги по новогоднему оформлению подорожали на 40-50%.

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