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Серию новогодних мастер-классов подготовил для детей ЦВЗ «Манеж»

С 23 декабря 2024 по 9 февраля 2025 в петербургском ЦВЗ «Манеж» будут организованы детские мастер-классы по авиамоделированию и изготовлению деревянных домиков.

Серию новогодних мастер-классов подготовил для детей ЦВЗ «Манеж»
Фото: скриншот видео

«Мой первый самолёт/Авиамоделирование» – в данной программе дети изготовят модели резинового самолета, обсудят их принципы полета и научатся настраивать готовую модель. В ходе сборки будут обсуждены различные типы летательных аппаратов и способы их управления, что поможет развить пространственное мышление и разгадать самые интересные загадки о самолетах.

«Деревянная игрушка/Сувенир» – на этом занятии дети построят деревянные домики и украсят их яркими красками. Это занятие не только разбудит творческие способности ребенка, но и поможет улучшить координацию рук, научит обращаться с инструментами и сделать замечательный новогодний подарок.

Собранные модели резиномоторного самолета и расписного деревянного домика могут стать отличным новогодним подарком. Кроме мастер-классов, дети также смогут посетить выставку «Политехнический музей: создавая настоящее». 6+

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