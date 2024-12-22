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В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости цифровой гигиены для детей

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу сообщили о необходимости обучать детей основам информационной гигиены, чтобы защитить их от интернет-мошенников.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости цифровой гигиены для детей
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В телеграм-канале петербургского управления Роспотребнадзора предложены меры для обеспечения цифровой безопасности: ограничение времени, проводимого в интернете, установка защитного программного обеспечения для фильтрации нежелательной рекламы и проверка информации на надежных ресурсах.

В условиях, когда дети всё больше времени проводят с гаджетами, важно развивать у них критическое мышление для распознавания мошеннических схем и дезинформации.

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